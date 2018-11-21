للرجال.. 6 فوائد نفسية لألعاب "البلاي ستيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

تظل ألعاب الفيديو محل اهتمام عدد من الرجال رغم نضوجهم وتخطيهم مرحلة الطفولة والمراهقة، ويقضون وقتًا طويلًا في المنافسة أمام ألعاب "البلاي ستيشن" وغيرها، فلماذا يقبل الرجال على ذلك دون النساء؟

تناولت دراسة نشرتها مجلة "Psychiatric Research"، عدد من المشاركين الرجال والنساء على حد سواء، لمعرفة السبب الذي يدفع الرجال لممارسةألعاب الفيديوبشكل أكبر من النساء.

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