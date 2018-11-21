كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:08 مساءً - بالصور ..إطلاله أنيقه "لنسرين طافش" بمهرجان الفاهره

تألقت الممثلة الشابة رانيا منصور على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأربعون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي أقيمت بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، حيث أطلت بفستان فضى اللون من تصميم مصمم الأزياء هانى البحيرى.

ولاقت إطلاله رانيا منصور إعجاب الحاضرين لحفل الافتتاح، الذي حضر به لفيف من النجوم منهم ليلي علوي، ويسرا، ونادية الجندي، وأسر ياسين، وشريف منير، وحنان مطاوع، ودره، ومحمد رمضان، وحسن حسني، وخالد الصاوي، وظافر العابدين، وغيرهم من النجوم الميجا ستار في هليوود الشرق الأوسط.

يذكر أن رانيا منصور كانت شاركت في عدة أعمال درامية في المارثون الدرامي لرمضان السابق من خلال مسلسل "ضد مجهول" و"اختفاء" وغيره.

