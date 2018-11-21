كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:08 مساءً - وصفات طبيعية تستخدمها "ميريل ايستريب" للحفاظ على بشرتها

على الرغم من تجاوزها عامها الستين إلا أن النجمة"ميريل استريب"، لازالت تحتفظ بنضارة بشرتها، وتبحث بشكل مستمر عن كل ما يخص الموضة، والعناية بالبشرة بالوصفات الطبيعية.

بحسب ما نشر موقع مجلة "my star” فى تقرير له أن استريب تعتبر من النجمات القليلات فى عدم الإفراط فى استخدام مساحيق التجميل، أو القيام بعمليات التجميل.

فى أكثر من حديث تليفزيونى لها ذكرت استريب أن الروتين الذى اعتادت عليها منذ مراهقتها فى العناية بالبشرة هو ما يحتفظ لها بجمالها كما يرى البعض، مضيفة أن الوجه الطبيعى المناسب للمرحلة العمرية هو أفضل ما يمكن أن تهديه المرأة لنفسها، فلنستعرض سويا أبرز الخطوات التى اعتادت عليها ميريل استريب فى العناية ببشرتها.

قالت استريب أنها كانت ترى والدتها تستخدم الثلج فى تدليك البشرة عند كل صباح، وهى الطريقة التى اعتادت عليها هى أيضا، فأصبحت منذ عمر ال 18 تعتاد على تدليك بشرتها بمربع الثلج عند كل صباح.

عندما دخلت عالم الشهرة أصبحت تحتك بمتخصصى النجميل فبدأت تستخدم البخار فى المنزل للعناية ببشرتها، ولكن لا تفرط فى استخدامه أكثر من 3 مرات أسبوعيا، وهو ما يساعدها فى شد البشرة وعدم ظهور التجاعيد مع التقدم فى السن.

وبالنسبة لكلمة السر فى الحفاظ على شبابها، تقول ميريل إنها لا تفضل وضع مساحيق التجميل، ولكن تعتبرها عند اللزوم فقط، بسبب المناسبات الخاصة، أو الأدوار التى تتطلب ذلك.