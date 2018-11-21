كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:08 مساءً - مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإدارة منتجع سياحى بالعلمين الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاسكان، ومجموعة منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية، لإدارة منتجع سياحى عالمى بمنطقة العلمين الجديدة، حيث وقع عن وزارة الإسكان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والسيد جهاد الخورى، العضو المنتدب للمجموعة العالمية، وذلك بحضور وزيرة السياحة.

وجدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد التأكيد على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للعديد من القطاعات الواعدة الموجودة على أرض مصر، والتى يأتى فى مقدمتها قطاع السياحة، استغلالاً للمقومات والإمكانيات التى تمتلكها مصر فى هذا القطاع الحيوى، وبما يسهم فى زيادة حركة السياحة الواردة، مضيفاً أن ما تم توقيعه اليوم يأتى فى إطار الترويج لعدد من المناطق السياحية الواعدة الموجودة على ارض الجمهورية.

وعقب التوقيع أشارت وزيرة السياحة إلى أن هذا اليوم يعتبر يوما مهماً فى تاريخ السياحة المصرية، مؤكدة على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لمنطقة الساحل الشمالى وخاصة مدينة العلمين الجديدة، سعياً للانتقال بها إلى خريطة السياحة العالمية، وإتاحتها للزائرين على مدار العام، مؤكدة أهمية ما تم اليوم من الشراكة مع أحد أهم شركات إدارة الفنادق وتسويق المنتجعات السياحية على مستوى العالم، وهو ما سيعطى رواجاً لمنطقة العلمين الجديدة، ونحن سعداء بتلك الشراكة ومهتمون بدفعها للامام من خلال ما شهدناه اليوم من توقيع لمذكرة التفاهم، وهو مقدمة لشراكات آخر ى بمنطقة العلمين.

وصرح المهندس خالد عباس، بأن الدولة تستهدف أن تكون مدينة العلمين الجديدة مدينة تعمل على مدار العام، وما تم توقيعه اليوم من مذكرة تفاهم للشراكة مع أحد أهم شركات إدارة الفنادق والشواطئ والمناطق السكنية على مستوى العالم، يأتى فى هذا الاطار، مضيفاً أن المذكرة تتضمن إدراة فندق ومنطقة سكنية تحمل اسم "NIKKI BEACH"، بمنطقة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنه على مدار الصيف القادم والذى يليه سيشهد الموقع المزيد من تطورات هذا المشروع، وأن هذه الشراكة تعتبر بداية للشراكات المستقبلية لاستغلال الامكانيات المتوافرة بالمدينة من موقع وطقس وشواطئ، وسيضم المنتجع المقرر إقامته نحو 200 غرفة وجناح وفيلات على شاطئ البحر، بالإضافة إلى نادى"NIKKI BEACH" المميز، إلى جانب مساكن ذات علامات تجارية وفيلات يتم تسويقها لمجموعة من السائحين المحليين والدوليين بتصميماتها المتميزة، ووسائل الترفية العالمية، وتدار بمعرفة المجموعة.

ومن جانبه، قدم جهاد الخورى، الشكر على اتاحة الفرصة لإقامة شراكة مع الجانب المصرى، مشيراً إلى أن قرار الاستثمار بمنطقة العلمين من القرارات المهمة، باعتبارها ضمن المناطق القليلة على مستوى العالم التى تتمتع بمواصفات لاقامة مركز سياحى من الدرجة الأولى، مؤكداً أنها مسئولية كبيرة على المجموعة للاستثمار فى مثل هذه المنطقة، ونأمل أن يكون المنتج الذى سيتم تقديمه بهذه المنطقة على قدر عال من المثالية، حتى يصبح من أهم المراكز السياحية على مستوى العالم، مضيفاً اننا كشركة نهتم باختيار المواقع التى نديرها، ونسعى لتأمين الخدمات المطلوبة للسائحين بها على أعلى مستوى. كما أشار إلى تطلع الشركة إلى تدريب عدد من الشباب المصرى للمشاركة فى إدارة هذه المواقع السياحية، حتى نكون فخورين بالموقع الذى سيتم افتتاحه عن قريب.

يذكر أن مجموعة "NIKKI BEACH" العالمية تم تأسيسها منذ عام 1998، وتمتلك 14 منتجعاً سياحياً حول العالم يتوافد عليها حوالى 5.5 مليون زائر سنوياً، ويعمل بها نحو 3500 موظف، كما أن المجموعة لديها حالياً 6 فنادق تحت الإنشاء.