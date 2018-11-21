كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:08 مساءً - أسطورة "سنو وايت" تتحقق.. مرآة تكلم السيدات وتختار لهن المكياج

ذكر موقع "ديزاين بوم "أن شركة يابانية تنتج نوعا ذكيا من المرآة تسمى "نوفيرا"، هذه المرآة التفاعلية مزودة بشاشة عرض و كاميرا بالإضافة إلى ميكروفون، وتتمتع بالقدرة على التحدث إلى صاحبتها وإدارة حوار ذكي معها، وكذلك لها القدرة على الكشف عن المشاكل الصحية لمستخدمتها كما يمكنها اختيار أنماط المكياج المختلفة المناسبة لها.

كما يمكن للمرآة إجراء حوار لطيف معها بصوت الممثلين الرجال المشهورين والمفضلين لها أو عن طريق الكتابة وتقوم بمجاملتها لتجعلها تشعر بأنها أفضل نفسيا و معنويا، كذلك ترسم مؤشراتها النفسية وتساعدها على تخطي تلك المحنات بالقليل من المجاملات ومشاركتها الحديث .

و يمكن للمرآة كذلك أن تستنبط من ردود أفعال مستخدمتها وتعبيرات وجهها حالتها الصحية والنفسية وسرعة ضربات قلبها وتقارن بالصور المفروض أن تكون عليها ثم تحاول امدادها بطرق تحسين تلك المشاكل و مساعدتها في تنفيذها بالدعم النفسي والتشجيع، وتستخدم في ذلك المستشعر الخاص "باحساس الجمال " الملحق بها، والتي تمتلك القدرة على منحه لمستخدمته، وقد ذكر الموقع أن المرآة تستهدف النساء الوحيدات وتنذرهن إن كن بحاجة الى الراحة او الاسترخاء.