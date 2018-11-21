كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:08 مساءً - شاهد..تعليق بطله الفيلم السعودي عن أول تجربه لها بالتمثيل

قالت شيماء الطيب بطلة فيلم "عمرة والعرس الثاني" أن هذا العمل يعد أولى تجاربها في مجال التمثيل، ولكنها خضعت لفترة تدريب بمدرسة المخرج محمود الصباغ، مؤكدة أن تجربتها الأولي صعبة وممتعة في نفس الوقت.

وتدور أحداث الفيلم حول ربّة منزل في الـ44 من عمرها، تعيش مع زوجها المتقاعد حياة عادية، إلى أن تكتشف أنه ينوي الزواج من فتاة شابة، فيحدث تحول كبير في حياتها التي تبدأ في التفكك، ثم تتوالى الأحداث في إطار رؤية سينمائية تستعرض الكثير من تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع السعودي.

"عمرة والعرس الثاني" من إخراج محمود صبّاغ، بطولة الشيماء طيب ومحمد الحمدان وخيرية نظمي.