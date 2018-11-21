كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:08 مساءً - معجزة.. سائقة فورمولا على قيد الحياة بعد هذا الحادث

مخاطر عديدة يمكن أن يتعرض لها سائقو سيارات الفورمولا أثناء سيرهم بأقصى سرعة فى سباقات السيارات، حيث تتسبب هذه السباقات فى الكثير من الاصابات لدى السائقين، حتى وإن اتخذوا أقصى درجات الأمان، والاجراءات الاحتياطية .

ولكن لكل قاعدة استثناء، وهو ما حدث مع السائقة الألمانية صوفيا فلورش صاحبة الـ 17 عاما، والتى كانت تخوض سباق جائزة مكاو الكبرى ببطولة فورمولا 3، ولكن بشكل مفاجئ وأثناء أحد المنعطفات الخطيرة، فقدت صوفيا فلورش السيطرة على سيارتها التى كانت تسير بها بسرعة 275 كيلو متر فى الساعة، لتطير السيارة على ارتفاع عالٍ وتصطدم بمنطقة المصورين .

نقلت صوفيا فورا إلى احدى المستشفيات حيث لم تفقد الوعى وقتها وكتبت بعدها على تويتر، "انا بخير وسأجرى جراجة اليوم الاثنين" ، وقد أصيبت صوفيا بكسر فى العمود الفقرى، بينما أصيب سائق أخر فى الظهر، وأصيب مجموعة من المصورين .

وقد أعلن الاتحاد الدولى للسيارات عن فتح باب التحقيق فى تلك الواقعة، للوقوف على ملابساتها وسيعمل كذلك على مساعدة المتضررين.

وقد نشر موقع "اكسبرس" فيديو للحادث من زاوية خاصة به، بينما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى و"يوتيوب" فيديو للحادث من عدد من الزوايا .