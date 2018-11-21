كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:08 مساءً - شاهد .. نجوم فيلم "لص بغداد" في الكواليس



شارك مصمم المعارك عمرو ماكجيفر جمهوره بصورة جمعته بعدد من نجوم الفن في كواليس فيلم "لص بغداد"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر ماكجيفر وبرفقة الفنان صلاح عبد الله والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد رزق والمخرج أحمد خالد موسي، أثناء تصوير الفيلم. "لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وبطولة محمد إمام، محمد عبدالرحمن "توتا"، وفتحي عبدالوهاب، وإخراج أحمد خالد موسى. وتدور أحداثه في إطار الأكشن والكوميديا.





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