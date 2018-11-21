كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:08 مساءً - أحمد خالد عجاج يبستعد لطرح ألبومه ..قريبآ



يجهز المطرب الشاب أحمد خالد عجاج، ألبوما غنائيا، من المقرر طرحه بالأسواق قريبا. ويتعاون أحمد عجاج مع كبار الشعراء فى مصر وكبار الملحنين والموزعين الموسيقيين. يذكر أن "أحمد" هو نجل المطرب والنجم الكبير خالد عجاج، وأحيا عدة حفلات متميزة، كما يغني "غربي" أيضا، ويعتبر من الأصوات الشابة والمتميزة فى الوسط الفنى وخاصة الغنائى.

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