4 أعشاب طبيعية تساعد في التخلص من الأرق

يواجه البعض صعوبة في النوم خلال الليل، ما يؤثر على صحتهم على المدى البعيد، وتساهم بعض العلاجات المستمدة من الطبيعة في علاج الأرق منها كما ذكرتها صحيفة "إكسبرس البريطانية".

- الماغنسيوم:

معدن يشارك في تشكل هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على برمجة دورة النوم والاستيقاظ، كما أن له تاثيراً مريحاً على العضلات ويساعد على منع تهيج الساقين.

- نبات الناردين:

علاج عشبي تقليدي يقلل من القلق ويحسن نوعية النوم، كما أن هذا النبات مفيد لاضطرابات النوم التي تتعرض لها النساء بعد انقطاع الطمث.

- زيت اللافندر:

يشتهر اللافندر بتأثيره المهدئ وكثيرا ما يستخدم على الوسائد للمساعدة في الحصول على نوم أفضل.

- عصير الكرز:

هو واحد من أغنى المصادر الغذائية لهرمون النوم، كما يحتوي الكرز على التريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي ضروري لتشكل الميلاتونين، في حين أن أصباغ الكرز الحمراء الداكنة تعزز امتصاص التريبتوفان، ما يزيد من قوة تأثيره.

​