«هناء» تطلب الخلع: «جابلي عدوى جنسية»

بعد 6 سنوات من الزواج الذي أسفر عن طفلين، رفعت «هناء.ي» دعوى «خلع» ضد زوجها «ياسر.م»، بعدما استحالت العشرة بينهما بسبب «الخيانة»، التي انتهت بانتقال عدوى جنسية إليها عن طريق المعاشرة الزوجية.

«اخترت الانسحاب.. جوزي مريض بالستات»، مبرر أوضحت به «هناء» إقامتها لدعوى خلع ضد زوجها و«حب عمرها» كما وصفته، لكن مرارة المرض أشد وجعًا من تكرار الخيانة: «كان بينا قصة حب زي الأفلام من صغري مشوفتش راجل في حياتي غيره.. هو ابن عمتي وأخويا وحبيبي وأبويا.. كل حاجة بالنسبة لي حتى خيانته لي استحملتها لحد ما عرفت إني حامل وعندي عدوى جنسية تسببت لي في إجهاض شوفت السواد كله في الولادة الأخيرة دي وكنت مهددة بشيل الرحم والموت.. في اللحظة دي كرهته وكرهت نفسي حسيت إني بقيت مريضة بيه وزيه».

«كنت حامل من 3 شهور وأجهضت بعد ما عرفت إن عندي مرض اسمه سيلان.. وإن من رحمة ربنا بي تسبب في الإجهاض وإلا كان هيجيب تشوه للطفل كمان.. شوفت الموت في الولادة لأن كان الطفل 6 شهور ولدته ميت قلبي مات معاه.. افتكرت كل لحظات خيانة في حياتنا وكل مرة كان بيرجع فيها وأعمل مش عارفة عشان بحبه»، كانت تلك الكلمات وصف الزوجة الثلاثينية لزوجها.

وأضافت لـ«هن»: «لجأت للخلع بعد ما رفض الطلاق لكن خلاص مش هينفع أعيش معاه ولازم أقدر على البعد.. عشان أربي ولادي بشكل سليم يدوب صحتي تكفيني أنا وعيالي مش عايزة وجع قلب تاني كفاية اللي حصل.. وهفضل طول عمري أعامله باحترام».

وتتابع: «قبلت الخيانة عشان كنت بحبه ومش قادرة أبعد عنه ومعنديش دليل على كدة.. كل مرة كنت بقول نزوة وهتعدي لكن المرة دي معدتش.. مبقاش جوايا روح تاني أبص فيها لوشه خلاص مش عايزاه وهو مش عايز يبعد عني».

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