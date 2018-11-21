كايلي جينر بإطلالة "باربي" من جديد.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتنقّل نجمة تلفزيون الواقع الصّغرى "كايلي جينر"، 21 عامًا، بين الولايات الأمريكية المُختلفة ترويجًا لأحدث مجموعات المكياج التي أطلقتها مُؤخرًا من امبراطورية المكياج التي تمتلكها "كايلي كوزمتس".

وفي يوم الأحد الماضي، وصلت حبيبة "ترافيس سكوت" مدينة هاوستون الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، من أجل لِقاء مُحبّيها الذين انتظروها خارج محلّات Ulta Beauty، ولإطلاق أحدث مجموعات مكياجها.

وفي هذه المُناسبة المُتعلّقة بالجمال، لم تتوان والدة ستورمي من إطلاق العنان لأزيائها المِهنية على طريقتها الخّاصة، إذ دمجت ستايل بدلة العمل التي تتألف من بليزر وبنطلون مُتطابقين، بستايل دُمية باربي الوردي، فاختارت إطلالة الباربي من علامة Tigra Tigra التي وصل سعرها إلى 192 دولارًا.

وتماشيًا مع شقيقاتها الكارداشينيّات، استعانت كايلي بوصلات الشّعر الشّقراء لكي تضع اللمسات النهائية على إطلالتها التي استوحتها من الباربي، مع اعتمادها مكياجًا وردي اللون ليتناسب مع أزيائها.

ومن الواضح تمامًا أنّ عشق كايلي جينر لدُمية الباربي في تَزايُد، فلا تُعد هذه المرّة الأولى التي ترتدي فيها فتاة جينر الصّغرى أزياء باربي، ففي مُناسبة الهالويين الماضية، تنكّرت كايلي بزي الدّمية الشهيرة، بل والتقطت صورة لها وهي في صُندوق الدّمية، جسّدت من خلالها دُمية باربي بالحجم الطبيعي.