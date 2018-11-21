إليكِ وصفة طبيعية من زيت الزيتون ليحظى جسمكِ بغسُول مُميز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يوجد أفضل من الاستمتاع بحمام دافئ بعد يوم طويل والاسترخاء قليلًا، خاصة مع استخدام غسول للجسم وليس الصابون، حيث يتميز بملمس ورائحة مميزين.

وفي حين تتوفر العديد من الأنواع في السوق، جلبنا لكِ من مجلة "بولد سكاي" وصفة طبيعية بزيت الزيتون لتحضير غسول مميز لجسمك وغير مكلف.

المكونات المطلوبة:

زيت زيتون، والذي سيحافظ على ترطيب بشرتك كما يتميز بخصائصه المقاومة للتجاعيد واحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك، وعسل خام الذي يعمل مع زيت الزيتون لتوفير الترطيب والعناية لبشرتك بالإضافة تعزيز شبابها وتفتيحها.

ومن المكونات أيضا صابون قشتالي سائل (صابون طبيعي)، والذي بالإضافة إلى فعاليته في التنظيف العميق للبشرة، يساعد أيضًا في علاج الحبوب التهاب الجلد، وزيت عطري من اختيارك لإضفاء عبير مميز إلى الغسول والاستفادة من خصائص النوع الذي تختاريه، ولكن احرصي على وضع قطرات بسيطة فقط.

طريقة التحضير:

اخلطي زيت الزيتون بالزيت العطري ثم أضيفي الخليط إلى جرة زجاجية بها العسل والصابون السائل، وبعد ذلك عليكِ خلط جميع المكونات جيدًا واحرصي على تخزينها في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس.

وعند الاستخدام، يمكنك صب بضع قطرات من هذا الغسول على اسفنجة رطبة واستخدامها على جسمك، ولا تقلقي يمكن للخليط أن يستمر لمدة 7-10 أيام إذا تم تخزينه جيدًا.