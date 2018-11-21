ميساء مغربي تُوضح سبب تصوير ونشر نشاطاتها الخيرية.. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المغربية ميساء مغربي عن انزعاجها من بعض التعليقات التي تلقتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمتها بتعمد تصوير مشاركاتها في الأعمال الخيرية من أجل التباهي والتفاخر.

وقالت في فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" إن هدفها من نشر مشاركاتها بفعاليات الأعمال الخيرية هو نشر العدوى الإيجابية لفعل الخير وحتى تكون قدوة لكل الشباب والشابات الذين يحبون تقليد النجوم والإعلامين والمشاهير عامة.

وأضافت ميساء مغربي أنه من الأولى أن يقلد الشباب أعمال النجوم الخيرية كما يحبون تقليدهم بالملابس والشكل والمكياج، مشددة على أن هدفها هو نشر الوعي بالجمعيات والأنشطة التي تدعم العمل الخيري.

وتابعت: "لا تدخلوا أنفسكم بالنيات لأن ذنبها عظيم.. واتركوا الأمر ما بين العبد وربه".

يذكر أن الفنانة ميساء مغربي أعلنت مشاركتها بمبادرة "كساء"، لجمع وتجهيز الملابس وتوزيعها، تلك الحملة التي أطلقها متطوعون إماراتيون بالتعاون مع "إينوك".