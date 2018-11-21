شاهدي.. 3 أنماط لحقائب فريدة من نوعها في موسم العُطل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنت مهتمةً بالموضة فلا شكّ أنك ستلاحظين أنه طوال هذه السنة أصبحت الحقائب المطبّعة بالشعارات وحقائب الكتف وحقائب الخصر من الصيحات الرائجة، ولحسن الحظ مع اقتراب موسم العطل ستشهد ساحة الموضة ظهور أنماط جديدة.

وبهذا الخصوص، إليك 3 أنماط حقائب فريدة من نوعها أنيقة وملائمة لموسم العطل سترينها في كل مكان قريبًا:

حقيبة الصَّدفة من شانيل

عرض شانيل لربيع/ صيف 2019 كان مهرجانًا ساحليًا، ومن أبرز الإكسسوارات التي شهدنا ظهورها خلال هذا العرض المميز، عبارة عن حقيبة يَد على شكل صدفة بيضاء صغيرة.

وبالعادة لا تُقدّم شانيل هذا النوع من الحقائب، حيث يميل بيت الأزياء الفرنسي إلى تقديم حقائب بأنماط كلاسيكية وخالدة، لكن هذه الحقيبة المرحة والفريدة من نوعها تأتي بتصميم مختلف تمامًا سيجتاح حتمًا حسابات الفاشينيستات في "إنستغرام" قريبًا.

حقيبة غوتشي الدائرية

لقد أصبحت حقيبة "Marmont" من غوتشي من أكثر حقائب اليد مبيعًا في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، أضاف المصمم أليساندرو ميشيل الآن لمسة جديدة إلى الصورة الظليّة الشهيرة وقدّمها خلال عرض غوتشي كروز 2019، حيث تتميّز النسخة الجديدة من حقيبة الكتف الصغيرة المستديرة "GG Marmont" والتي يبلغ سعرها 875 جنيهًا إسترلينيًا، بكونها مصنوعة من جلد شيفرون ومزينة بالحرف الأول مزدوج من شعار غوتشي باللون الذهبي وتأتي بالألوان الكلاسيكية من الأسود والكريمي والأحمر.

حقائب متعدّدة الأحزمة من لويس فويتون

قدّم فيرجيل أبلوه، عبقري ستايل الشارع الشهير، في مجموعته الأولى للأزياء الرجالية لموسم ربيع/ صيف 2019 لعلامة لويس فويتونفي يونيو خلال أسبوع الموضة في باريس.

وأتت المجموعة غنيةً بالعناصر فاقتنتها مباشرة عاشقات موضة الشارع من نجوم وفاشنيستات، فيما خطف نمط واحد من الحقائب الأنظار وبالتحديد الحقيبة ذات الأحزمة المتعددة والمستوحاة من الأسلوب العسكري.

وبالرغم من اقتصار العرض على الأزياء الرجالية، إلا أن ذلك لم يمنع عددًا من النساء الأنيقات مثل ريهانا من الحصول على الحقيبة الفريدة من نوعها، مما يدلُّ على مدى جاذبيتها لكلا الجنسين.