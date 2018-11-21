بالصور - أجمل فساتين السهرة لنجمات مهرجان القاهرة: لآلئ على الرد كاربت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع تألقت نجمات الفن على الرد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، مساء أمس، إذ حرصن على الظهور في أبهى حُلة بإطلالات مختلفة وجرئية.. فمن هن الأجمل؟.. في الصفحات التالية نستعرض لكم أجمل الإطلالات والفساتين:

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