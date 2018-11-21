"بعيدًا عن الزحلقة"... 6 فوائد لقشرة الموز لا تعرفها: منها تسكين الآلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

كثيرون يعرفون فوائد فاكهة الموز لصحة الجسم والبشرة، لكن ما لا يعرفونه أن لقشرة هذه الفاكهة اللذيذة فوائدة عدة بعيدًا عن ارتباطها الوحيد في أذهان الكثيرين بالمقالب و"إلقائها في الطريق لزحلقة الآخرين".. حيث يحتوي قشرها على فوائد يمكن من خلاله الاهتمام بصحة أسنانكِ وبشرتكِ لاحتوائها على الفيتامينات والكربوهيدرات B12، B6، ونستعرضها لكم في السطور التالية بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- أسنان متلألئة:

افركي قشور الموز كل يوم لمدة أسبوع على أسنانك لمدة دقيقة، تلك الخطوة تساعد على تبيض أسنانك بطريقة طبيعية، ولا تكلفك كثير من المال.

2- يزيل البثور:

قشور الموز يساعد في إزالة البثور، ويقضي على حدوث جينات جديدة لهذا قم ببساطة بفرك القشرة على المنطقة المتواجد بها البثور أو وضع قشرة من الموز على الجلد لمدة 10 دقائق لتمتص كافة الدهون المسببة في تواجد تلك البثور.

3- يقلل التجاعيد:

يساعد قشر الموز على الحفاظ على رطوبة بشرتك، من خلال إضافة صفار البيض إلى قشر الموز المهروس، ضع هذا الخليط على وجهك واتركه لمدة 5 دقائق.

4- مسكن للآلام:

ضع قشرة الموز مباشرة على المنطقة المؤلمة، واتركه لمدة 30 دقيقة حتى يزول الألم مع مزيج من الزيوت النباتية مثل الجرجير والأرغادن، وقشر الموز يساعد أيضا في تخفيف الألم.

5- تلميع الفضى والأحذية:

افركي قشرة موز على الأحذية، والجلود والفضيات لجعلها تلمع على الفور.

6- حماية للأشعة الفوق بنفسجية:

قشر الموز يساعد في حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تأكد من ترك القشر تحت الشمس قبل فركه على عينيكِ، ثبت أيضا أن يقلل من خطر إعتام عدسة العين.