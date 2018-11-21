محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد: تألقت نجمات الفن على "الريد كاربت" في حفل افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس، وكالعادة لقت بعض هذه الإطلالات سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فما هي أسوأ الإطلالات وفقًا للإستايلست أيتن العبد، ومصممة الأزياء نهلة الألفي؟.. في الصفحات التالية تجدون هذه الإجابة:

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور - أسوأ إطلالات الفنانات بمهرجان القاهرة السينمائي: "خدوجة رقم 1" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .