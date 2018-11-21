وفاة هندية أجبرتها أسرتها على النوم بمفردها بسبب "الدورة الشهرية"

فقدت فتاة هندية بعمر الـ14 عامًا، وتقطن فى ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، بعدما أُجبرت على النوم بمفردها بعيدًا عن أسرتها، حينما كانت في فترة الحيض، حيث يتبع أهل القرية أسلوبًا بفصل الفتيات خلال هذه الفترة عن أفراد الأسرة، معتبرين الطمث من المحرمات في أجزاء كبيرة من المناطق الريفية هناك، بحسب ماذكرته صحيفة "إينديا تايمز".

وحينما حل إعصار كبير على المنطقة لم تستطع الأسرة إنقاذ الفتاة بسبب سقوط شجرة "جوز هند" على الكوخ وهو ما منعهم من الوصول إليها، وتم محاصرتهم داخله.

وقالت جدة الفتاة: "نصحتهما بأن يأخذاها إلى مكان آخر، ولكن الإعصار ضرب المكان خلال ساعات، ولم نستطع مغادرة المكان".

وأضافت: "حينما رأينا الشجرة، فقدنا الأمل، وانتظرنا بعض القرويين لمساعدتنا في إزاحة الشجرة، وسحب الفتاة من الكوخ".

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