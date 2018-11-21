فيروز حديث النجمات في عيد ميلادها الـ83.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص عدد من نجوم الفن اللبناني والعربي على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة اللبنانية فيروز الـ83 عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال التعبير عن حبهم الشديد لها ولفنها.

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر صفحتها بموقع تويتر: "يمكن مش دايمًا عنا استقلال.. بس الأكيد إنو دايمًا عنا فيروز..عقبال كل سنة يوم فيروز".

وأعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر صفحتها في "إنستغرام" عن حبها الشديد لفيروز، قائلة: "فيروز الشمس اللي بتعلن إنو صار الصبح... والمنارة ونحنا وحيدين بعتم الليل... وهي الحقلة والكرمة والنبعة والوردة والعصفور بوسط الأسمنت".

وواصلت: "هي الدفا من البرد أيام الشتا.. والبيت العتيق اللي بيحمينا من قسوة الناس.. وهي الحنين الساكن فينا للوطن حتى ونحنا فيه... فيروز أول شي بنفتش عليه لما منتعب ومنعتب...هي رفيقتنا لما القلب بيدق...ووليفتنا لما منشتاق.. كل سنة وإنت فيروز".

ووصفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر عيد ميلاد فيروز بأنه عيد الأعياد.

ونشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين عبر صفحتها في "إنستغرام" صورة لها وفي الخلفية ظهرت صورة فيروز، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد معشوقتي أنا..حبيبتي أنا.. فيروزتي أنا.. صوتك جزء من تكويني كبرت عليه وعشقت لبنان في صوتك في روحك.. وكيف لا أعشقها وإنتي أرزتها.. كل عام وإنتي صوت من السماء يا جارة القمر".

وحرصت الفنانة اللبنانية يارا على معايدة فيروز بكلمات رقيقة عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "صباحنا وأيامنا كلها فيروز.. وحدُن بيبقوا.. عيد فيروز".

وأضافت الفنانة السورية شكران مرتجي عبر صفحتها في "إنستغرام": "لما بسمعك بقدر أمسك النجوم وبتضل مرجوحتي معلقة بالقمر مابدي إنزل عالأرض لأنه كلهم عم يتقاتلوا".

وتابعت: "محظوظة إني ولدت بزمن إنتي فيه معك بضل شوف الوطن والضيعة والنجوم والقمر والبحر حلوين".

وأضافت: "بصدق إنه لسه في شي حلو بزمن الحرب والقباحة.. وبستنى بكرا وشو أتأخر بكرا.. الك بقول ياحلوة شوبخاف إني ضيعك كل عام وإنتي بخير".

يذكر أن عيد ميلاد الفنانة فيروز يتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني، إذ يتم الاحتفال بالأول في الـ21 من نوفمبر من كل عام والثاني بيوم الثاني والعشرين من نوفمبر.