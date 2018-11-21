محمد إمام يستعين بنجمة تركية في فيلمه الجديد.. فمن هي وماذا اشترطت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن صناع الدراما والسينما في مصر يتطلعون إلى ضخ دماء جديدة ومُختلفة في أعمالهم قد تُساعد على بدء مرحلة جديدة في عالم الفن، فبعدما اعتاد الجمهور المصري على استضافة نجوم عرب من جنسيات مُختلفة، بدأت شركات الإنتاج تتجه إلى نجوم من جنسيات غيرعربية.

وكانت البداية من مسلسل تحت الأرض عندما استعان صناع العمل بالفنانة التركية سونغول أودان من أجل المشاركة فيه إلى جانب الفنان أمير كرارة، فيما أعلن المخرج بيتر ميمي مؤخرًا عن مشاركة النجم التركي خالد أرغنش والشهير بشخصية السلطان سليم من خلال مسلسل حريم السلطان، في فيلم "كازابلانكا" إلى جانب كل من أمير كرارة وباسل خياط.

ومؤخرا، انتشرت بعض الأنباء التي تتحدث عن أن صناع فيلم "لص بغداد" للفنان المصري محمد عادل إمام قد أنهوا مفاوضات مع النجمة التركية مريم أوزرلي من أجل المشاركة في الفيلم.

وبحسب هذه المصادر، فإن أوزرلي اشترطت أن لا تتحدث العربية في الفيلم، وأن يكون أجرها باليورو وليس الجنيه، كما اشترطت أن تأخذ أجرها كامل قبل بدء التصوير.

يُشار إلى أن الفنان الشاب محمد إمام كان أعلن عن انضمام الفنانة ياسمين رئيس لبطولة الفيلم، كما أضاف أن هناك بطولة نسائية أخرى ستكون مفاجئة.