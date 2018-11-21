بالفيديو - في أول ظهور لها.. حلا شيحة تكشف سر رشاقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

حلّت الفنانة حلا شيحة، ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس، أول أمس، على قناة Dmc، حيث بدا عليها فقدانها الكثير من وزنها، خاصة بعد إنجابها مولودها الرابع.

وكشفت حلا النظلم الغذائي الذي ساعدها على فقدان الكثير من وزنها، فقالت: إنها تتناول كل يوم الطعام الذي تفضله دون حرمان، ولكن أثناء تواجدها في كندا، وعدد الساعدت الطويلة للصيام في شهر رمضان، التي كانت تصل إلى 18 ساعة استغلتها في إنقاص وزنها.

وأضافت أنها كانت تعتمد على تناول الفواكه كما تحب، دون الامتناع عن نوع معين، فمعدل السعرات الحرارية لجسم الإنسان 1500 سعر حراري على مدار اليوم، إذ كانت تتناول على وجبة السحور قطع الفواكه مع الزبادي، وتتناول كميات كبيرة من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم.

ونصحت حلا عدم تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات، لافتة إلى أنها كانت تمتنع عن تناول الأرز خلال وجبة الإفطار وتمارس رياضة "الكارديو" التي تحبها لشدّ العضلات بشكل يومي.