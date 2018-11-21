نجمات حالفهن الحظ بإطلالات راقية في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين

درة بفستان ملكي من زهير مراد لفتت الأنظار النجمة التونسية درة زروق بفستانها الأسود الملكي ذي تصميم الكتف المنسدلة من توقيع اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad، جاء الفستان مناسبًا لشكل جسمها، وجمع الطابعين العصري والأسطوري في الوقت ذاته، اختارت معه تسريحة الشعر الفوضوية، برفعه الوراء.

مي سليم بفستان ميدي طويل أبيض اختارت النجمة المصرية مي سليم فستانًا يبرز نحافتها، مصنوعًا من قماش سميك مطرز بالكامل من الدانتيل الناعم، جاء الفستان ميدي طويلًا، نسقت معه حزام الخصر المرصع بالأحجار الكريستالية، وكلتش من نفس اللون، في إطلالة بسيطة وراقية، من توقيع مصممة الأزياء نور عزازي Nour Azzay.

صبا مبارك بفستان ميتاليك ما زالت النجمة الأردنية صبا مبارك تلفت إعجاب الجمهور بفساتينها على السجادة الحمراء، اختارت هذه المرة فستانًا براقًا ميتاليك، ميدي طويلًا يبرز جمال جسدها، بصيحة الكتف الواحدة ويحمل ألوان الذهبي والفضي والأسود بشكل شبكي، نسقت معه كلتش من نفس اللون لإطلالة حيادية رفعت معها شعرها للوراء.

جميلة عوض جاءت إطلالتها متقاربة مع النجمة صبا مبارك، باعتماد تصميم الميدي الطويل الميتاليك، لكن فستان جميلة جاء بفتحتي ساق كبيرة مع الأكمام الطويلة وحزام الخاص، و لمسة لافتة بارتداء الكولون الشبكي لإطلالة تناسب أجواء الشتاء.

ياسمين رئيس بفستان أسود جلد إطلالة ياسمين رئيس هذه المرة جاءت مختلفة بشكل كبير، فقد اعتمدت على اللوك المحتشم بـ الفستان الجلد الأسود، من توقيع باسل صودا Basil Soda مع أكتاف مرفوعة قليلًا، اختارت معه تسريحة الـ Top bun مع الغرة العريضة من توقيع مصفف الشعر ربيع مراد.

ريهام حجاج بفستان أحمر من زهير مراد اعتمدت النجمة المصرية ريهام حجاج فستانًا أحمر مستوحى من أجواء الأساطير الرومانية، جاء مطرزًا بالكامل مع فتحة الساق الطويلة، بصيحة الكتف الواحدة من توقيع زهير مراد Zuhair Murad.