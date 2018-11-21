كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:12 مساءً - العبايات قطعة أساسية في خزانة كل صبية خليجية، لاسيما مدونات الموضة الخليجيات، اللاتي يعتمدن في الكثير من إطلالاتهن على عبايات أنيقة ومختلفة يلهمن بها متابعاتهن.



وتعتبر مدونة الموضة الخليجية وخبيرة المكياج سندس القطان إحدى الصبايا اللاتي يخترن العباية في العديد من المناسبات، وبأكثر من تصميم مميز.

إذا كنت ممن يحبون الذوق الخليجي المترف، مع الحس العربي الأصيل، اخترنا لك 10 عبايات ملونة من سندس القطان ستنال إعجابك.



يأتي اللون الأسود على رأس القائمة، فهو راق وجذاب، وأساسي في إطلالات العباية، كالعباية الواسعة والمنسدلة، بسيطة في تصميمها مزينة بالتطريزات البيضاء على الأكتاف، اختارت معها سندس حجابًا باللون الأسود وشنطة يد نحاسية، حتى تكتمل فخامة الطلة.



كما لفتتنا العباية الفخمة باللون الأوف وايت بتصميم الكاب مطرزة بإطار من المنتصف وعلى الأكمام، اعتمدت سندس على حجابًا باللون نفسه، وجاءت الحقيبة ميتاليك باللون الذهبي، وهذه طريقة سندس في تنسيق الألوان للعبايات، إذ تعتمد على حجاب بنفس لون العباية، وشنطة مستوحاة من لون التطريزات.



بدت سندس مميزة وشبابية بـ عباية من الكتان الأحمر، مع رسومات الورود، نسقت معها حقيبة من شانيل Chanel، وصندلًا مفتوحًا باللون البيج، لإطلالة صيفية نهارية.



أما في الشتاء، فهي تعتمد على الخامات الأكثر سماكة كـ العباية الكاب المطرزة بقماش الستان اللامع مع رسومات الورود البارزة، لإطلالة تصلح للمناسبات الكلاسيكية، نسقت حجابًا باللون الأسود.



بهذا الألبوم إليك 10 عبايات ملونة من الفاشينيستا سندس القطان.. هل أعجبتك؟.

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