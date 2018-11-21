لماذا تميل هند صبري إلى هذا الأسلوب في الأزياء؟

الخصر الوهمي تصميم لا تتخلى عنه هند صبري تعاني هند صبري من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر، مثلها مثل كثير من الأمهات، خاصة بعد أن أنجبت مرتين، لذلك تميل إلى اعتماد التصاميم المزودة بخط الخصر الوهمي، لتضيف لمسة أنوثة وتحد من زيادة الوزن في هذه المنطقة، ونلاحظ أن أغلب الفساتين التي تعتمدها هند صبري إما مزينة بحزام أنيق أو قصة تضم الخصر، وفي بعض الأحيان تفضل الفساتين المزينة بتنورة منفوشة لتحقيق الغرض نفسه.



تتبع هند صبري أسلوباً آخر لتشتيت النظر بعيداً عن منطقة الخصر، وهو اعتماد تصاميم تعتمد على تفاصيل بعيدة عن هذه المنطقة، مثل شق الساق الطويل، أو صيحة الأكتاف المكشوفة.

أزياء المرأة العملية هو الأسلوب المفضل لهند صبري إلى جانب الفن، درست هند صبري القانون ومارست مهنة المحاماة، ويبدو أن شخصية المحامية أثرت بشكل كبير على اختياراتها في الأزياء، فنلاحظ حبها الإطلالات الرسمية مثل البدلات، أو القمصان البيضاء الرجالية، السترات وأيضاً الجمبسوت الرسمي.



تعد الأرداف المنطقة الأكثر نحافة في قوام هند صبري، لذلك تميل إلى البنطلونات ذات الخامات السميكة مثل الجلد، أو التصاميم الفضفاضة، حتى عند اختيار الجينز، وهو ما يساعدها على التنوع في إطلالاتها بما يتلاءم مع طبيعة قوامها.