شالات نسائية عصرية بألوان متعددة تناسب إطلالاتك المختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:12 مساءً - نحتاج في موسم الشتاء إلى قطعة ملابس خفيفة إنما تشعرنا بالدفء في البرد القارس. وتعدّ الشالات من أبرز الإكسسوارات الشتوية التي تبرز أناقة طلتنا الأنثوية بأبهى حلتها فضلاً عن أنه يبعث فينا الدفء الذي نحتاجه.. فالشال هو من القطع الشتويّة التي تطبع مظهرنا بأناقة مثالية.

وللحصول على هكذا إطلالة في هذا الخريف، يقدّم إليك المول.كوم مجموعة عصرية متنوّعة من الشالات من مختلف الأقمشة والألوان لتختاري منها الأنسب إليك.

شال نسائي باللون الخمري ومنقط باللون الأسود

للحصول عليه، اضغطي هنا

شال نسائي باللون الزيتي

للحصول عليه، اضغطي هنا

شال نسائي متعدد الألوان

للحصول عليه، اضغطي هنا

شال أخضر مخطّط بالأسود

للحصول عليه، اضغطي هنا

نقدّم إليك طرقاً متنوّعة لوضع الشال بطريقة عصريّة، حيث يمكنك أن تنسّقي الوشاح الكبير مع البولوفر أو ال «تي شيرت» الذي ترتدينه، واتركيه منسدلاً من الأمام أو لفي جهة واحدة منه حول عنقك.

ولإطلالة مختلفة، ننصحك بالاستعانة بالحزام مع الشال؛ ولا تنسي أيضاً اعتماد ألوان شالات حيويّة مع الملابس الشتوية ذات الألوان المحايدة. كما ويجدر بنا الإشارة إلى أن للشال الأسود أهميّة كبيرة ويجب أن تقتنيه كل امرأة في خزانتها نظراً للإطلالة الكلاسيكية التي يبرزها.

احصلي على أجمل الشالات من موقع المول.كوم .