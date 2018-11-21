إطلالات "قديمة" وصادمة للجمهور بمهرجان القاهرة الأربعين

إنجي المقدم بفستان من فريدة تمرازا Temraza اختارت النجمة المصرية إنجي المقدم فستانًا أبيض من قطعتين، لم يكن مناسبًا لشكل جسمها، كما أنّ التصميم بدا مكرّرًا، فقد ظهرت به الكثير من النجمات من قبل، كما أنّ تسريحة الشعر جاءت مبالغة ومرفوعة بشكل لافت لم يناسب وجهها الطويل.

لبلبة بفستان ملون بتصميم الميرماد اختارت النجمة المصرية لبلبة فستانًا وصفه البعض بالتقليدي، جاء ملونًا بالكامل وصولًا إلى قصة الميرماد، كما أنّ الفستان بدا وكأن مقاسه غير مضبوط على جسدها.

نيللي كريم بفستان أسود من مهند كوجاك أخطأت النجمة المصرية نيللي كريم مرة أخرى باعتماد تصاميم لافتة بشكل سلبي، فقد اعتمدت على فساتين تحمل الطابع الأسطوري بشكل غريب، مع مصمم الأزياء نفسه وهو مهند كوجاك Kojak، كـ الفستان الجلد على شكل حرف V عريضة بتصميم الـ Strapless.