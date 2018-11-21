بين المسك والعنبر والأزهار... إليكِ أفضل عطور الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:12 مساءً - عطور الخريف الشتاء عمومًا، من المفترض أن تحتوي على مكوّنات بارزة، تستمرّ طوال اليوم، بما أنّ الأجواء الباردة لا تساعد في تبخّر العطر سريعًا.

لخريف وشتاء 2018 و2019، اخترنا مجموعة كبسولة من أجمل العطور الراقية، التي تعبّر عن شخصية المرأة التي تفيض بالإحساس والأنوثة، والتي تنسجم مع ذوق السيّدة العربية عمومًا والمرأة السعودية تحديدًا.

من بين هذه العطور المرموقة، نذكر الآتي:



المجموعة الأولى: Aerin Amber Musk : إذا كنتِ من عاشقات العطور الحسيّة، فننصحكِ بتجربة هذا العطر. يحتوي على مزيج رائع من العنبر والمسك الورد والياسمين وجوز الهند. أمّا النتيجة فعطر بودري دافئ ويستمرّ طوال اليوم.

Gucci Bloom : يحاكي هذا العطر صاحبة الأسلوب المفعم بالشياكة، إذ إنّه يفيض بنغمات الأزهار، تمامًا كما يوحي اسمه. 3 المجموعة الثانية: Tom Ford Vanille Fatale: عندما نذكر عطرًا من عطور "توم فورد"، فما من حاجة إلى التذكير بمدى الكياسة التي يعكسها. تمتزج في هذه القارورة الفانيليا مع الزعفران ونغمات من المرّ الذي يجمع بين الجانبَيْن الحلو والحار من النغمات في الوقت نفسه. عطر عميق يلائم أيامكِ الشتوية.

Burberry My Burberry Blush : عطر فاكهي لكنّه يليق بالشتاء. فعطور دار "بيربيري" ليست خفيفة عمومًا. يجمع هذ العطر الفاخر باقة من نغمات التفاح الأخضر والليمون الحامض والورد والرمان، ما يمنحه بعدًا منعشًا، ثم تضاف إليه باقة من الأزهار والياسمين التي تضفي عليه عمقًا وجاذبية وأمد حياة أطول. 3