إطلالات النجمات في حفلة توزيع جوائز الـCMA

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:12 مساءً - تتألّق العديد من النجمات على السجادة الحمراء لحفلة توزيع "جوائز جمعية الموسيقى الريفيّة" أي CMA التي تقام كلّ عام.

عادة، كانت تطلّ النجمات بالكثير من الغليتر فوق العينَيْن أو الفساتين المرصّعة والمتلألئة. أمّا هذه السنة، وعلى تنوّع إطلالاتهنَّ، اتفقت النجمات على مبدأ واضح، وهو الاطلالة التي تحاكي أسلوب نجمات هوليوود قديمًا. فلم يكن غريبًا، على سبيل المثال، رؤية تسريحات الشعر البسيطة، والمكياج غير المبالغ فيه.

لقرّاء موقع الخليج 365.نت، اللواتي يرغبنَ في الاطّلاع على مزيد من التفاصيل حول اطلالات النجمات في حفلة توزيع جوائز الـCMA، نقدّم هذا الألبوم مع التفاصيل الآتية:



المجموعة الأولى: - النجمة كيلي بيكلر، اختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر مع الرموش الطويلة، وتسريحة شعر باللون الأشقر المتموّج. إطلالة، لا يمكن إلا أن تذكّرنا بالنجمة مارلين مونرو.

- أمّا النجمة جيمي فلويد فكذلك اختارت التجاعيد البارزة، إنّما مع مكياج عيون يجمع بين البنيّ والبرونز.

- بدورها، اختارت النجمة الشقراء دانييل برادبيري، تسريحة ذيل الحصان المشدودة إلى الأسفل مع أسلوب الـ"لا مكياج"، مكتفية بإضافة الرموش الطويلة، وبأحمر شفاه بلون الزهري النيود، طبعًا مع توحيد لون بشرتها بشكل دافئ.

- النجمة ليندسي إيل، تركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها، مع مكياج عينَيْن أسود دخاني.

- النجمة أوليفيا كالبو، أطلّت برفعة شعر غير متكلّفة إنّما جذابة، إذ أنّها مستوحاة من الماضي، خصوصًا أنّها نسّقتها مع مكياج يرتكز على أيلاينر مجنّح وعريض، وأحمر شفاه زهري نيود. 4 المجموعة الثانية: - النجمة بيبي ريكسا، سلكت خطًّا مختلفًا، إذ إنّها اختارت تسريحة قصيرة مع تموّجات بارزة لاطلالة شابّة ومفعمة بالحيويّة. كما اختارت مكياج عينَيْن دخانيًّا، تتخلله لمسات من البرونز. اطلالة تذكّر بأجواء عشرينات القرن الفائت.

- النجمة رايلين اختارت اطلالة بارزة، وذلك بالارتكاز على عنصر التناقض البصري. فاختارت صبغة شعر بلون الأشقر الرمادي، مع مكياج هادئ، وظلال عيون أخضر داكن يحاكي لون عينيها. أما أحمر الشفاه فبنفسجيّ داكن جدًّا، يُبرز شفاهها.

- النجمة شارنا بورغيس، بدت اطلالتها لافتة بفضل اعتمادها صبغة شعر باللون الأحمر النابض ونسّقتها مع أحمر شفاه باللون الأحمر.

- النجمة كايتي ستيفنز، كانت من بين النجمات اللواتي اخترن اطلالة مفعمة بالحيوية، إذ ركّزت على إبراز بشرتها النديّة واختارت أحمر شفاه بلون الدرّاق مع بودرة وجنتَيْن من اللون نفسه. لون رائع يمنح البشرة إشراقًا وحيويّة، من دون أن يغطّيها بكمية كبيرة من مساحيق التجميل.

- كايسي ماسغرايف، اختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر وتركت شعرها الأسود الأملس ينسدل على كتفَيْها. 11