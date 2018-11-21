التخلص من البقع الداكنة بوصفات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:12 مساءً - لكلّ من تبحث عن وصفة طبيعيّة لتفتيح بشرتها وتوحيد لونها في المنزل بعيداً عن العلاجات الكيميائيّة، اعتمدي هذه الوصفتين الطبيعتين، قناع الكركم وقناع الأرز السحري. تتوفّر مكوّنات كل وصفة في مطبخ كلّ منزل، تزيل البقع الداكنة والتصبّغات الظاهرة على سطح البشرة



يحتوي الكركم على مضادّات للأكسدة تتوّغل داخل الخلايا لتحفزّها على الانقسام والتجدّد، فتتساقط الخلايا الميتة لتحلّ محلّها خلايا جديدة شابّة، تختفي على أثرها البقع وآثار الشمس لتستعيدي لون بشرتكِ الطبيعيّ.

مكونات الوصفة :



•2/1 ملعقة من مسحوق الكركم.

•ملعقة من لبّ ثمرة البابايا.

•4/1 ملعقة من الدقيق.

•2/1 ملعقة من جل الصبّار.

•ملعقة من أيّ زيت مرطّب كزيت جوز الهند، أو زيت اللّوز الحلو.



تخلط جميع المكوّنات جيّداً حتى تصبح كعجينة صفراء اللّون متماسكة القوام خالية من أي فتات.

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تغسل البشرة وتجفّف جيّداً، ثمّ يوزّع القناع على كامل الوجه باستثناء المنطقة المحيطة بالعينين. يترك لمدّة 30 دقيقة حتى يجفّ تماماً ومن ثمّ يفرك برفق حتى لا يحدث احمراراً على البشرة. أمّا ما تبقّى منه يزال من خلال غسله بالماء فقط دون استخدام أيّ نوع من الصابون تجنّباً للأذى الذي تلحقه الموادّ الكيميائيّة والموجودة داخل أيّ منتج.



يكرّر القناع مرّة أسبوعيّاً، وستلاحظين الفرق من المرّة الأولى، حيث ستختفي البقع الداكنة لتبدو البشرة فاتحة اللّون وصافية.





قناع مسحوق الأرزّ

قناع مسحوق الأرز السحريّ لا يعمل فقط على إزالة الشوائب الداكنة عن سطح البشرة، وإنّما أيضاً توحيد لونها، محاربة التجاعيد زمنحها إشراقة طبيعيّة ونضارة كتلك التي تمتاز بها بشرة الآسيويّات اللّواتي يستهلكن الأرزّ كمكوّن أساسيّ في وصفات للبشرة والشعر أيضاً.





تمزج ملعقتان كبيرتان من مسحوق الأرزّ الناعم مع القليل من ماء الورد، تضاف ملعقة من الزبادي الكامل الدسم وملعقة من النشاء. تخلط المكوّنات جيّداً للحصول على عجينة متماسكة توزّع بلطف على بشرة الوجه بعد تنظيفها جيّداً. يترك القناع إلى أن يجفّ تماماً، وقد يستغرق ذلك حواليّ ساعة كاملة. ترطّب اليدان بماء دافىء مائل إلى الساخن نوعاً ما أو إذا كانت البشرة جافّة جدّاً، يفضل نقع راحتيّ اليدين في زيت اللّوز الدافىء أو زيت جوز الهند بعد تسخينه قليلاً ومن ثمّ برفق تفرك البشرة بحركات دائريّة باتّجاه القلب لإزالة القناع بشكل تدريجيّ.



بعد تنظيف البشرة من القناع تمسح البشرة بالقليل من العسل النقيّ الممزوج مع نصف ملعقة من الصودا من أجل شدّها وتنقيتها من بقايا الشوائب السطحيّة وأيضاً لتغذيتها بعمق وترطيبها.



يكرّر هذا القناع يوميّاً على مدار أسبوع كامل وسيلاحظ الفرق على البشرة، ستزداد يوماً بعد يوم توهّجاً ونضارة،



يمكن تمديد هذا القناع على المنطقة المحيطة بالعينين، الشفاه، الرقبة، أعلى الصدر واليدين أيضاً للاستفادة القصوى من خصائص مكوّناته الطبيعيّة واللطيفة على البشرة، حيث تعمل على إزالة البقع الداكنة، وطبقات الجلد الميتة والتخفيف من ظهور الخطوط الرقيقة البادية على سطحها.

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