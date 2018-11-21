ماسك الأرز الأفضل لتفتيح البشرة.. جرّبيه بأكثر من طريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:12 مساءً - في الوطن العربي الأرز له اهتمام كبير وأساسي في أيّ مطبخ، بخاصة البني والأبيض، ويحتوي كلا النوعين على البروتين، كما أنها مصدر جيد للكربوهيدرات، كما يحتوي على فيتامين ب، والمعادن كالحديد والمغنيسيوم، لهذا هو فعال لـ بشرتكِ، إذا استخدمتِه بشكل مباشر على بشرتِك.

كما يلعب دورًا أساسيًّا في الحماية من التجاعيد والشيخوخة، لأنه يحتوي على الحديد والزنك، اللذين يحافظان على نضارة البشرة، كما يعمل على توحيد لون البشرة، ويخلّصكِ من البقع الداكنة، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة.



ماسكات الأرز

يفضل أن تطحني كمية كبيرة من الأرزّ بمطحنة التوابل، وتضعيها بعلبة محكمة الغلق، وزجاجية، لاستخدامها بشكل سريع مع الماسكات.



خليط الأرز مع الحليب

- ملعقة كبيرة أرز

- ملعقة كبيرة حليب

اخلطي الحليب مع الأرز، ووزعيه على بشرتكِ جيدًا بشكل متساوٍ.

اتركي الماسك يدوم لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، فهو يعمل على ترطيب بشرتِك، كما أنّ الحليب مع الأرزّ، يساعد بشكل كبير لـ تفتيح البشرة، إذ يحتوي كلّ منهما على البروتينات، ومواد التفتيح الطبيعية.





ماسك الأرز مع العسل والزبادي

- ملعقة كبيرة أرزّ مطحون

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة زبادي

اخلطي الزبادي مع العسل والأرزّ، وقلّبيه جيدًا، وضعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة ونضرة، وخالية من العيوب، فالزبادي بمثابة مرطب طبيعي، ويحتوي العسل على الفيتامينات التي تغذي بشرتكِ، بينما يساعدك الأرزّ على تفتيح بشرتِك.

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