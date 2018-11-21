نسرين أمين بصحبة محمد رمضان بمهرجان القاهرة السينمائي: "نمبر وان"

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. وعلقت "نسرين" على الصورة قائلة: "نمبر وان.. مهرجان القاهرة السينمائي"، وظهرت في الصورة مرتدية فستان أحمر برفقة محمد رمضان. وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام. ​

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