تعرّفي على العادات "الصارمة" للعائلة الملكية البريطانية خلال الطعام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلك العائلة الملكية في بريطانيا العديد من العادات والتقاليد التي قد يتفق أو يختلف معها البعض، لكنها تبقى عادات أصيلة ومقدسة بالنسبة لأفراد العائلة أنفسهم على الأقل.

ويقال بحسب تقارير، إن هناك عادة غريبة لا تسمح للجالسين مع الملكة بالحديث معها إلا في أوقات معينة خلال تناول وجبة العشاء مثلا.

وطبقاً لما أورده موقع "بيبي جاجا" بهذا الصدد، فإنه حين يتعلق الأمر بوجبات الطعام الملكية، يقال إنه يتم اعتماد أفراد العائلة الجالسين حسب المناسبة وهوية باقي الضيوف واهتماماتهم واللغات التي يتحدثونها.

وهذا الأمر ينطبق أيضاً على دوقة ساسكس، ميغان ماركل، التي إذا وجدت نفسها تجلس إلى جوار الملكة، فسيكون بمقدورها حينها فقط أن تبدأ في الحديث معها في بعض الأوقات.

وبحسب تلك التقارير، فإن الملكة تتحدث إلى الشخص الذي يجلس إلى يمينها في بداية الوجبة ثم تتحول إلى الشخص الذي يجلس إلى يسارها، لكن إن كان ذلك ما يحدث في وجبات العشاء الرسمية، فإن الأمور تكون أكثر هدوءا واسترخاءً بطبيعة الحال في المناسبات ذات الطابع العائلي.

وتبين أيضاً أنه حين تضع الملكة حقيبتها على المائدة، فهذا يعني أنها مستعدة للمغادرة في غضون خمس دقائق، ومن بين العادات الأخرى التي تنطوي عليها عملية تناول الطعام هو تجنب بعض أنواع الأطعمة مثل المحار واللحم الأحمر غير المنضج بشكل جيد.

كما يجب السير على خطى الملكة خلال تناول العشاء، فإذا بدأت في تناول الطعام مثلاً، يكون لزاماً على الآخرين أن يبدأوا في تناول طعامهم أيضاً، وإذا توقفت، يتعين على باقي الضيوف أن يتوقفوا هم كذلك.