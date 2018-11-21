السعوديات يتغلبن على تساقط الشعر بالحلبة

جميع النساء معرّضات بشدة لتساقط فروة شعرهن ويعود السبب لاسيما للتّغير المناخي، للتّوتّر أو حتى لنقص في الحديد وفي بعض الفيتامينات الأساسية للجسم.

ولعلاج هذه المشكلة بأسلوب مثالي وطبيعي بعيداً عن المواد الكيميائية، تستعين السّعوديات بمكون أكثر من رائع يحافظن من خلاله على كثافة فروة شعرهن ولمعانه.

تعتبر الحلبة من أهم المكونات الطّبيعية التي تعمل على تقوية بصلة الشعر وتعزيز نموّها وذلك لاحتوائها زيوت طبيعية ومعادن وفيتامينات أساسية للشعر. بالإضافة الى ذلك، تحتوي الحلبة الكالسيوم الأساسي الذي يحتاجه لون شعرك الداكن كالبني الشوكولاته والأسود.

مكونات الخلطة وفوائدها:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع: يعتبر زيت الخروع من أهم المكونات الطّبيعية التي تعمل على ترطيب الشّعر وتكثيفه، وذلك لقدرته المفاجئة على تعزيز نموّه وتقوية البصيلات. يُذكر أنه يُستعان به أيضاً لتكثيف رموش العين وشعيرات الحاجب.

ملعقتان كبيرتان من الحلبة المطحونة: إذاً للحلبة فوائد أكثر من رائعة فهي لا تكتفي فقط بتكثيف الفروة وتعزيز نموّها، إنما تعمل أيضاً على تنعيم الشّعر وزيادة لماعيته وحيويته ما يزيد إطلالتك جمالاً.

طريقة تطبيق الخلطة:

ضعي في وعاء ملعقتين من بودرة الحلبة وأخرى كبيرة من زيت الخروع. أخلطي المكونات جيداً لتحصلي على تركيبة متناغمة ثم دلّكي بها فروة شعرك جيداً لأكثر من مرة أو مرّتين في الأسبوع. ستحصلين بعد أسبوع من الإستعمال على إطلالة متجددة، ما يعزز لماعية بصلة الشّعر ليصبح أكثف ومغعم بالحيوية.