قبّعة البيريه تستمر في السيطرة على إطلالة الشتاء في 2019

ستكمل تغطيتنا لأهمّ الأكسسوارات التي يجب أن تزيّن إطلالتك في شتاء 2019 والسبب أنّ بعضها يمكن أن يحوّل أيّ إطلالة عادية إلى إطلالة ملفتة حتى وإن ارتكزت على الملابس العادية.

لهذا الموسم، تستمرّ قبّعة البيريه في السيطرة وليست فقط البيريه الصوفية المدوّرة إنما أيضاً المحدّدة والتي تأتي بأسلوب قبّعة ساعي البريد.

اختاري السترة بقماش ملفت!

السؤال الأبرز يبقى في كيفيّة تنسيق البيريه بطريقة تأتي إطلالتك مميّزة تعكس توجّه الموضة ولا تكون قديمة الطراز إذ أرى الكثيرات يعتمدن البيريه بطريقة خاطئة تجعل إطلالتهنّ تبدو كذلك.

إن أردتِ تزيين إطلالتك ببيريه، إحرصي أن تكون سترتك ملفتة حيث تختارينها ميتاليكيّة أو بقماش الجلد اللماع Patent Leather مثلاً أو بالعكس، بقماشٍ فاخر كقماش التويد حيث تعكس إطلالتك إما أسلوباً قوياً أو Vintage فترتدينها إما مع السترة الميتاليكية والسروال الجلديّ أو الجينز وأحذية الكاحل أو مع السترة التويديّة والجينز وأحذية المول مثلاً أو الكاحل ولكن بالكعب الرفيع والمروّسة من الأمام.

بين أسلوب الـ Vintage والـ Edgy!

أيضاً، يجب أن تنتبهي إلى القميص أو الكنزة حين ترتدين البيريه إذ من الممكن تنسيقها مع القميص المقطّع بـ نقشة الـ Plaid أو المطبّع الحريريّ والرائج هذا الموسم أو أيضاً المقلّم حيث ترتدين القميص والبيريه مع السروال الرسمي أو الجينز الواسع Flare. كذلك الأمر، يمكنكِ ارتداء البيريه مع الكنزة بالياقة العالية جداً والتي ترتدينها مع السروال الجلدي والسترات المنفوخة بأسلوب الباركا.

مع الفرو وأسلوب الـ Lady Like!

إلى جانب ذلك، لا تعتقدي أنّ قبّعة البيريه مناسبة فقط مع الإطلالة الحيويّة إذ هي ملائمة مع الإطلالة الأنيقة والفاخرة المنسّقة مع سترة الفرو أو أسلوب الـ Lady Like أي مع التنانير والسترات القصيرة