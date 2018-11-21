حذاء رياضي من الماس ويعكس أسلوب سندريلا بلمسة حيويّة

تبقى الأحذية الرياضيّة القطعة الأبرز في خزائننا لا سيّما أنها، ومنذ أن باتت قطعة رائجة معتمدة مع أيّ إطلالة، ونحن نرتديها والماركات العالمية تطلقها بتصاميم مميّزة نكشف لكِ اليوم الحذاء الرياضيّ الذي نتوقّع أن يكون الأبرز والأكثر سيطرة على عالم الموضة والسبب أنّه من الماس ويعكس أسلوب حذاء سندريلا ولكن بلمسة حيويّة ورياضيّة.

إنّنا نتكلّم عن حذاء Jimmy Choo الذي يأتي ليناسب السيدات والرجال وبكعبٍ شفاف وملفت وأيضاً بتصميم آخر مزيّن بالأحجار الماسية.

إنّ ما يميّز هذا الحذاء الرياضيّ نعله الذي يأتي مسطّحاً ومتّصلاً بالجزء الأعلى من الحذاء كحذاء داخلي إضافي يوضع في نعل شفاف آخر مزيّن بقطع من الماس.

هنا لا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أنّ هذا الحذاء هو إيطاليّ الصنع ونعله مستوحى من عجلات الدبابات المجوفة عند نقاط الإنثناء وهذا ما يجعله عملياً ومرناً وكذلك أنيقاً وفاخراً.

في خطوةٍ من جيمي تشو لفرض طابعاً جديداً على الأحذية الرياضيّة، اختارت العلامة التعاون مع ليزا باسليت، صانعة الأفلام المشهورة لإطلاق حملة إعلانيّة ترويجيّة لهذا الحذاء تعكس طاقة كبيرة وحركات راقصة رائعة تؤكّد أنّ الحذاء الرياضيّ يمكن أن يكون عملياً وأنيقاً في الوقت ذاته.