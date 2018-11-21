مجددا.. شادي ألفونس يثير الجدل بصورة على "جواربه" في مهرجان القاهرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- علاء أحمد:

يخطف الإعلامي شادي ألفونس الأنظار إليه بمجرد حضوره أي مناسبة أو مهرجان، لخفة دمه وغرابة ملابسه أيضاً خاصة جواربه.

وأثار ألفونس دهشة واستغراب الجميع مجددًا أثناء حضوره مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، حيث ارتدى جورب مطبوع عليه صورة الموناليزا. وأطل ببدلة أنيقة مكونة من جاكيت وبنطلون باللونين الكحلي الداكن والفاتح، وزوج من الأحذية الكلاسيك اللامعة "الفيرنيه".

ولإضفاء نوعًا من روح المرح على إطلالته كعادته ارتدى زوج من الجوارب المرسوم عليها صورة "الموناليزا" الشهيرة.

ولم تكن هذه المرة، الأولى التي يرتدي فيها "ألفونس" الملابس الغريبة والمثيرة للدهشة، حيث ارتدى جوارب طفولية ممزوجة بألوان كثيرة على بدلة سوداء، في لقطة لطيفة منه، أثناء العرض الأول لفيلم "عيار ناري" بمهرجان الجونة السينمائي في شهر سبتمبر الماضي.