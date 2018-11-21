كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:31 مساءً - اتفرج على مهاجمة ثورين لبعضيهما فى شوارع الهند
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه ذهب شجار بين ثورين في شوارع الهند لأبعد مما كان متوقعا، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تجمع الناس بشوارع بنجاب الهندية، ليشاهدوا مهاجمة الثورين بعضهما البعض وسط طريق ممتلئ بالسيارات.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، لسوء الحظ حوصر أحد الثوريين داخل التوك توك واستمر الآخر بمهاجمته، فيما يقف الجميع حائرين لا يعرفون طريقة لإخراج الأول من مأزقه واسترداد التوك توك.
وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات، بينما حقق الفيديو عالية.
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