كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:31 مساءً - غداً - رئيس الوزراء يشارك بمؤتمر مرور 3 سنوات على "تكافل وكرامة"

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة، تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج".

ومن المقرر أن تستعرض غادة والى، وزيرة التضامن الإنجازات التى تحققت فى البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم خلال هذه الفترة.