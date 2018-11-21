كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:31 مساءً - سحر مشهور : الدولة مهتمة ببرنامج تنمية الطفولة المبكرة

سحر مشهور مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية

كتب - محمود عبد العال

أكدت سحر مشهور مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية أن هناك اهتمام من جانب الدولة ببرنامج تنمية الطفولة المبكرة حيث يمثل البرنامج جزء من رؤية مصر 2030 والتي تتمثل في محورين هما العدالة والتدريب حيث يشمل المحور الأول تقديم كافة الخدمات الرعائية المطورة لكل افراد الشعب بشكل عادل ويستهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة اتاحة كافة الفرص امام جميع أطفال مصر نحو التمتع بخدمات تربوية مطورة.

وأشارت مشهور في الكلمة التي القتها امام فعاليات افتتاح ورشة عمل “انشاء الحضانات .... تحديات وفرص متاحة " والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاربعاء لمناقشة تحديات ومقترحات انشاء دور الحضانات ان عدد الحضانات 14 الف و500 حضانة وانه من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة تم الانتهاء من تقييم 6 الاف حضانة على مستوى 6 محافظات وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والبحر الأحمر واسوان وتم توقيع عقد انشاء الحضانات المنزلية مع احد الجمعيات للبدء في التفعيل.

وكشفت مشهور ان شهر ديسمبر المقبل سيشهد توقيع عقود تطوير 370 حضانة جمعيات أهلية مع عدد من الجمعيات الشريكة في 3 محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية بقيمة تعاقد 54 مليون جنيه على مدى عامين كما سيشهد بداية العام المقبل إطلاق المعايير القومية للحضانات والاعلان عن إطلاق المنهج التربوي الموحد الذي تم الانتهاء من اعداده وسيتم وضعه على موقع الوزارة ومعايير جودة الحضانات .

وأشارت إلى أن البرنامج تضمن وضع خطة بناء قدرات لتدريب الميسرات بدور الحضانات لرفع كفاءة العنصر البشرى.

وتناقش ورشة العمل التي عقدت بمشاركة واسعة من الهيئات والجهات الشريكة من أعضاء اللجنة التنسيقية الوزارية العليا لبرنامج تطوير الحضانات والتي تضم وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والعدل بالإضافة الى هيئة المجتمعات العمرانية والمجلس القومي للطفولة والامومة وعدد من اصحاب الحضانات الخاصة والمهتمين اليات تيسير تراخيص دور الحضانات حيث ستمتد من خلال عدد من جلسات العمل على مدى يومين مناقشة الموضوعات المتعلقة بتراخيص دور الحضانات من الجوانب القانونية واللوائح والقرارات الوزارية وغيرها مع طرح الخبرات الخاصة بالجهات الشريكة والمنفذة من اصحاب الحضانات ورؤيتهم. حيث سيشهد اليوم الاول مناقشة خطوات انشاء الحضانات ودورة الاجراءات والصعوبات كما سيتناول اليوم الثاني للورشة تجربة الشباك الواحد حيث من المستهدف في نهاية الورشة وضع تصور بمقترحات التعديلات اللازمة من اجل تيسير عملية استخراج تراخيص الحضانات كما ستتضمن الورشة تنفيذ مجموعات عمل تطبيقية.

وجديرا بالذكر فان وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت البرنامج القومي لتطوير الحضانات بتمويل من وزارة المالية قدره 250 مليون جنيه بهدف تطوير جودة الخدمة التربوية بدور الحضانة والتوسع العرضي، بفتح عدد أكبر من الحضانات. ويتم العمل على 4 محاور في برنامج تنمية الطفولة المبكرة وهي: الجودة والممارسات المهنية - التوسع في تأسيس حضانات جديدة - تطوير حضانات جمعيات أهلية قائمة - التنسيق والتشبيك وحملات الدعوة وكسب التأييد.

وقامت الوزارة لأول مرة في إطار محور الجودة والممارسات المهنية بوضع معايير جودة الأداء بدور الحضانة ومنهج تربوي وتعليمي للحضانات سيتم تطبيقه وتعميمه على جميع الحضانات وهو يشمل دليل تدريبي لبناء قدرات الميسرات وكيفية إكساب الأطفال نواتج التعلم، والقيم والسلوكيات الإيجابية مما سيساهم فى رفع مستوى جودة الخدمة الرعائية بدور الحضانة. أما بالنسبة للكم، فمن المتوقع أن تسهم التعديلات الإجرائية التى ستسفر عنها أعمال الورشة الحالية وغيرها من جهود مراجعة اللوائح والأطر القانونية المنظمة، فى تيسير ترخيص الحضانات وبالتالى زيادة عددها الكلى على مستوى الجمهورية.

