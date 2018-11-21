كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:31 مساءً - أرزة لبنان "فيروز" تحتفل عيد ميلادها الـ 83.. تعرف على مشوارها الفني

تحتفل اليوم الأربعاء 21 نوفمبر النجمة اللبنانية وأسطورة الغناء في العالم العربي فيروز بذكرى ميلادها الـ 83.

مولد فيروز

ولدت فيروز واسمها الحقيقي (نهاد رزق وديع حداد) في الـ 21 من نوفمبر سنة 1935 في حارة زقاق البلاط بلبنان، وبدأت مسيرتها الفنية وهي في السادسة من العمر مع كورال الإذاعة اللبنانية تحت قيادة الموسيقار محمد فليفل.

مشوار فيروز الفني

ومنذ بداية مشوارها الفني، التفت لموهبتها حليم الرومي، مدير الإذاعة في ذلك الحين، ودعمها في الوسط الفني وألف لها بعض الأغاني التي لاقت رواجا.

انطلقت فيروز فعليا في سماء عالم الفن سنة 1952 عندما بدأت بتأدية أغان من تلحين الموسيقار الكبير عاصي الرحباني الذي أصبح زوجها فيما بعد، وأخيه منصور المعروفين بـ”الأخوين رحباني”، حيث ساهمت تلك الأغاني بشهرتها على مستوى العالم العربي.

قدمت فيروز خلال مسيرتها الفنية مئات الأغاني، وشاركت بالكثير من المسرحيات التي اشتهرت على مستوى الوطن العربي والعالم، كمسرحية جسر القمر، وأيام فخر الدين، وبياع الخواتم، وصح النوم، وميس الريم، وغيرها.

وحصلت أرزة لبنان على العديد من الأوسمة، منها: وسام الشرف وهو أعلى وسام في لبنان، وجائزة القدس، وجوقة الشرف، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز الفنية.