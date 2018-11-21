بعد تصريحات سعاد صالح.. 6 أراء فقهية مختلفة عما يجوز للرجل رؤيته من جسد خطيبته

أثارت الداعية سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الجدل، خلال الساعات الماضية، عقب قولها، إن الخطيب له الحق في رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عم يتساءلون"، المذاع عبر فضائية "LTC"، مع الإعلامي أحمد عبدون، مساء أمس.

ورصد "هن" أبرز الأراء الفقهية حول ما يجوز للرجل رؤيته من جسد خطيبته وفقا لدار الإفتاء المصرية:

-اختلف العلماء في تلك المسألة الفقهية، وذهب "جمهور العلماء" إلى ‏جواز النظر إلى الوجه والكفين فقط.

- ذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع ‏بدن المخطوبة، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه، وهو الأليق به ‏لعلمه وورعه.

- أجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي "الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق"،‏ وهو الرأي الذي عرضته سعاد صالح.

- أكد ‏بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه والكفين.

- ذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها.

- شدد بعض العلماء على عدم جواز النظر إلى شيء منها قط؛ فقالوا: "لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجًا لها أو ذا رحم محرم منها".

ونوهت "دار الإفتاء"، على أن الآراء كثيرة منها الشاذ ومنها القريب، والتوسط هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من التقييد بالوجه والكفين.

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