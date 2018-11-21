ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة في الفيوم

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم ندوه توعية أمس بمركز شباب أبو دنقاش بمركز ابشواي استهدفت 320 من أهالي القرية. تناولت الندوة التوعية بحملة السيد الرئيس 100 مليون صحة للكشف على فيروس "c"، وحمله "2 كفاية" وأهميه التعليم ومحو الأمية لارتفاع نسبة الأميه بالمحافظه 38.2%. وناقشت الندوة ضرورة الحد من ظاهره الطلاق والمغالاة في المهور مما أدى إلى ارتفاع نسبه العنوسة، وأضرار الزواج المبكر وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والتشجيع على عمل مشروعات صغيره من قبل جهاز تنميه المشروعات الصغيره، والتوعية بمرض الإيدز وكيفية الوقاية منه. ​

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