بالصور| إطلالة شيرين رضا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة شيرين رضا أمس، على السجادة الحمراء أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، بفستان ذهبي.

تميزت "شيرين" بإطلالة جريئة، فقد ارتدت فستان لونه ذهبي عليه ورود من الكريستالات الملونة على منطقة الصدر، بينما الجانبين كان من الشيفون الأسود، وميز الفستان تنورة طويلة "بينسل"، من "الاسترس" الذهبي الشيفون، وتحتها تنورة قصيرة سوداء.

وكان شعر شيرين رضا من اللون الأبيض الثلجي، ووضعت "ميكب" سموكي مع قليل من الإكسسوارات الذهبية.

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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