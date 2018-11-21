"قرص العنة" مفيد للصحة.. ماذا عن فائدته الجديدة للشّعَر والبشَرة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المتعارف لدى الكثيرين، بأن نبات "قرص العنة" هو إحدى الأعشاب البرية، المستخدمة في تحضير أنواع السّلَطات. وما لا يعرفه كثيرون، أن هذا النبات له فوائد عديدة للبشرة والشّعَر، أوضحتها خبيرة التجميل جنيفر عسكر لـ "فوشيا".

فوائد قرص العنة للبشرة

بحسب خبيرة التجميل عسكر، يعمل نبات قرص العنة على شدّ البشرة ونضارتها، وإزالة الهالات السوداء من الوجه، وأيضاً يساعد على التخفيف من الانتفاخات أسفل العينيْن.

ويعمل أيضاً على ترطيب البشرة الدهنية، وتبييض الوجه وحمايته من الجفاف في فصل الشتاء، فضلاً عن إضفاء لمعان للبشرة .

كيفية إعداد خلطة منه ليناسب البشَرة

لنبات قرص العنة خلطتان رئيستان، بيّنتهما الخبيرة عسكر في الأسطر التالية:

خليط قرص العنة وقشر الموز مع ماء النعناع وماء الأرز: من نصائح عسكر، العمل على غلي تلك المواد معاً لمدة ٣٠ دقيقة، وترك الخليط حتى يبرد، ثم وضعه في الثلاجة ليتسنى استخدامه كغسول كل صباح.

خليط قرص العنة مع الألوفيرا: من خلال غلي قرص العنة لعدة دقائق وتركه كي يبرد، ثم وضعه مع صمغ الألوفيرا، كي يُستخدم للبشرة الدهنية بصورة أكبر من البشرة العادية، تحديداً ثلاث مرات في الأسبوع، ولمدة ٤٠ دقيقة على الوجه في كل مرة، ثم غسله بماء فاتر.

أما فوائده للشعر

وفقاً للخبيرة عسكر، فإنه يساعد على نمو الشعر بشكل سريع، ويمنحه لمعاناً، ويخفف من جفافه، ويخلّصه من القمل والقشرة إذا تم استخدام الخليط الأول، أي خليط قرص العنة مع قشر الموز وماء النعناع وماء الأرز.

ولفتت الخبيرة إلى إمكانية استخدام نبات قرص العنة لجميع أنواع البشرة. وللحصول على نتائجه السريعة للبشرة، يجب استخدامه بصورة متكررة كل صباح، وللشعر إذا تم نقعه بالخليط لمدة ساعة قبل الاستحمام.