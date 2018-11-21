شقيق باسل خياط يُثير حيرة الجمهور.. هل هما توأمان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان السوري باسل خياط عبر حسابه الخاص على إنستغرام صورة تجمعه بشقيقه الأصغر محمد وابنه شمس.

وأثارت الصورة حيرة جمهور خياط بسبب الشبه الكبير الذي يجمعه مع شقيقه، إذ اعتقد عدد منهم أن الفنان السوري وشقيقه "توأمان" لشدة الشبه.

أما فيما يخص ابنه شمس فقد أكد الجمهور بأنه نُسخة مُصغرة عن والده وعمه، وانهالت التعليقات المُختلفة على الصورة والتي لم تخل من الغزل والفكاهة بسبب الشبه بينهما، إذ علق البعض أن الصورة فيها أكثر من "باسل".

والجدير بالذكر أن الفنان السوري باسل خياط كان رُزق قبل ما يقارب الشهرين بطفلته الثانية من زوجته السيدة ناهد زيدان والتي أطلقا عليها اسم إيزابيل.

وعلى الصعيد الفني، يُشارك الفنان السوري بالفيلم المصري "كازابلانكا" إلى جانب الفنان أمير كرارة، والفنان التركي خالد أرغنش، وتُعد هذه أول تجربة سينمائية له في مصر بعد نجاحه في الدراما.