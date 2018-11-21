لغات الحب خمسٌ.. اكتشفي أيها الأكثر شيوعًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حدد باحثون ما أسموها خمس لغات للحب، يتواصل بها الناس مع بعضهم البعض وهي : كلمات التأكيد، اللمس الجسدي، تلقي الهدايا، الوقت الحميمي والتصرفات الخدمية.

وفي مقابل ذلك، يوجد لكل منا لغة حب يعتمدها في حياته الخاصة للتعبير بها عن مشاعر الحب والعاطفة، والجديد الذي تم الكشف عنه حسب أحدث الدراسات هو أن هناك لغة من بين هذه اللغات الخمس هي التي تحظى بالقدر الأكبر من الشعبية والانتشار بين الناس.

وأفادت الدراسة التي أجراها تطبيق العلاقات الشهير Hinge أن اللغة الأكثر شيوعًا بين الناس هي لغة الوقت الحميمي، الذي يمكن للرجال والسيدات أن يقضوه برفقة بعضهما البعض.

وفي المركز الثاني، اتضح أن الرجال يفضلون لغتين بالتساوي هما اللمس البدني وكلمات التأكيد، بينما تفضل السيدات لغة كلمات التأكيد.

كما اتضح من نتائج الدراسة أن للمكان الذي يعيش فيه الناس دورا في شيوع أو انتشار لغة ما بين هذه اللغات على حساب البقية، فلغة الوقت الحميمي على سبيل المثال تشيع أكثر بين الأشخاص الذين يعيشون في نيويورك، لوس أنغلوس، واشنطن العاصمة، سان فرانسيسكو وشيكاغو.

وتبيّن أيضًا من نتائج الدراسة أن السيدات اللاتي اخترن لغة الوقت الحميمي لم يحصلن على القسط الأكبر من الإعجابات على حساباتهن المفتوحة عبر التطبيق، بل اتضح أن السيدات اللاتي اخترن لغة التصرفات الخدمية نلن إعجابات أكثر بمقدار 6.6 مرة على حساباتهن.

في حين أن الرجال الذين اختاروا لغة الوقت الحميمي باعتبارها اللغة المفضلة لهم، فقد حصدوا اعجابات تزيد الضعف تقريبًا على حساباتهم المفتوحة في التطبيق مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.