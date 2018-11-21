كيف تعرفين أن حبيبك هو الشخص المثالي لكِ؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختيار الشريك المناسب ليس بالأمر السهل، فكثير ما نقع بالحب ولكن قليلاً ما نجد الشخص المناسب الذي يمكننا العيش معه بسعادة.

نقدم لم هنا العديد من النصائح التي تساعدكِ في التعرف على الشريك المناسب لكِ.

يحكي دائمًا كم هو محظوظ بوجودك

يقول لأصدقائه كم هو محظوظ بوجودك حتى وإن كان يرفض بعض تصرفاتك، كما أنه يدافع عنك دائمًا ولا يحرجك أمام الآخرين أو يتحدث عن عيوبك.

كاتم لأسرارك

الثقة هي أساس جميع العلاقات فلابد أن يكون حبيبك مصدر ثقة بالنسبة لكِ فإذا وجدت أنكِ تحكي له كل أسرارك دون خجل ولاتترددي في مشاركة أخبارك معه فأعرفي أنه الشخص المناسب.

يقدم لكِ المساعدة

يقدم المساعدات لكِ وليس من باب الواجب ولكن لأنه يحبك فهو لا يفكر لحظة قبل تقديم المساعدة وهو يعرف جيدًا أنك ستفعلين نفس الشيء معه.

لستِ الوحيدة التي تقدمين تضحيات

إذا كنتِ لا تقومين وحدك بتقديم التضحيات ولكنه يضحي أيضا من أجلك فكل منكما يقدم تضحية للآخر ليس بالإجبار ولكن بدافع الحب.

تتشاركون العديد من الأشياء

لابد أن يكون لديكما العديد من الأشياء المشتركة لكي تتشاركونها معًا كالأحزاب السياسية وفرق كرة القدم فهذا يجعل الحياة أسهل ويقلل من الخلافات التي تنتج من الاختلاف.

تستطيعين رؤية المستقبل معه

إذا كنت على استعداد لإكمال حياتك معه وإتمام حبكما بالزواج فتأكدي أنه الشخص المناسب لكِ.

يجعلكِ تشعرين أنك أفضل

إذا كان دائمًا يدفعك للأمام ويقوم بتشجيعك في كافة النواحي العملية والإجتماعية وتشعرين دائمًا أنك أفضل بوجوده.

مهتم بكافة تفاصيلك

أغلب الرجال لا يهتمون بتفاصيل المرأة والتواريخ الخاصة بها ولكن إذا وجدت حبيبك يهتم بكافه تفاصيلك والأشياء للخاصة فهو يعرف فيلمك المناسب ولونك المفضل وممثلك المفضل فأعرفي أنك محظوظة وأنه الشخص المناسب لكِ.