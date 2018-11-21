ماهي النظارة الشمسية المثالية لشكل وجهكِ تمامًا كالنجمات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر بالصيحات، فهناك العديد من الإكسسوارات المتاحة بخيارات متنوعة أكثر من زوج من النظارات الشمسية، فعلى مدى العقد الماضي أتى هذا الإكسسوار بأنماط محدودة كالعدسات كبيرة الحجم، أو الصغيرة أو المتمددة مع تغير في أشكال الإطار والمواد المستخدمة في صناعتها.

ومع ذلك، من المفيد أن نذكرك أنه بالرغم من أن الاتجاهات تتلاشى في معظم الأحيان، فإن أشكال الوجوه تبقى إلى الأبد، وسيضمن لك اختيار نمط من النظارات الشمسية المميّزة المثالي لشكل وجهك، الحصول على إطلالة عصرية مواكبة للموضة بغض النظر عن العقد.

اكتشفي معنا أفضل النظارات الشمسية المثالية لشكل وجهك.

الوجه المستدير

سيلينا غوميز من أبرز النجمات ذوات الوجه المستدير، وتحرص على ارتداء نظارات بإطار ذي زوايا حادة مثل Wayfarers أوعيون القطط أو النظارات الشمسية المستطيلة، التي تبرز عظام الوجنتين وتؤطر وجهك بشكل جميل.

الوجه المربع

مثل روزي هنتنغتون وايتلي، اختاري نظارات شمسية بإطار بنمط المينيماليست الكلاسيكي، مثل زوج من Aviators التي تجعل الوجه يبدو أقل طولا وأكثر توازنا.

الوجه البيضاوي

بالنسبة للوجوه البيضاوية مثل جيسيكا ألبا يمكنهم ارتداء أي شكل من النظارات الشمسية، لكن المفتاح الأساسي الذي يجب أن تعتمديه أثناء اختيار النظارات المناسبة هو خلق التوازن بين الجزء العلوي والسفلي من وجهك، أي يجب عليك معرفة حجم وجهك واختيار النظارات بالعدسات الضخمة أو ذات الإطار الرقيق.

الوجه القلب

صاحبات الوجه الذي يحمل شكل القلب هن المرشحات المثاليات واللاتي تليق بهن صيحات النظارات الشمسية الصغيرة مثل كيندال جينر، كما يمكنهن تجربة الأنماط المستطيلة لخلق توازن بين الذقن والجبهة.

الوجه المستطيل

تليق بشكل الوجه هذا النظارات الشمسية ذات العدسات الضخمة، ويمكنك اختيارها بالأشكال المستديرة أو بالعدسات المربعة ذات الحواف الأوسع مثل سارة جيسيكا باركر.

الوجه الألماسي

مثل ناتالي بورتمان تتميز صاحبات الوجه ذات الشكل الألماس بعظام الوجنتين البارزة، لذلك ينبغي عليهن ارتداء نظارات شمسية بإطار دائري أو بنمط عين قطة، وتجنب الأنماط المزينة بكثافة أو ذات الحجم الكبير؛ إذ إنها تجعل شكل الوجه غير متوازن.