استلهمي ستايلكِ بالتيشيرت الأبيض من فيكتوريا بيكهام.. شاهدي أناقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد التيشيرت الأبيض إحدى أبرز القطع الأساسية في خزانة ملابس المغنية والمصممة وعارضة الأزياء البريطانية، فيكتوريا بيكهام، التي تحرص على تحويله إلى قطعة عصرية مفعمة بالأناقة بسهولة.

وعادة ما تظهر العارضة البريطانية بشكل مثالي بغض النظر عن القطع التي ترتديها، لذلك ليس من المدهش أن تبدو إطلالتها بقميص تيشرت أبيض فاخرة إلى حد ما.

وفي نظر فيكتوريا، فإن قميص التيشرت الأبيض المثالي يجب أن يكون كبير الحجم، نقيا ومستوحى من الأزياء الرجالية، كما أنه يمتاز بأطراف هندسية، وبقصة مريحة؛ ما يجعله يبدو أنيقا.

أما التفصيل؛ فيجب أن يكون بياقة الـ crewneck، فقصة العنق هذه الكلاسيكية تبدو أكثر رسمية مقارنة بالأساليب الأخرى، ويمكن دمجها في أي زي.

وترتدي "بيكهام" مع القميص الأبيض للحصول على إطلالة ستايل الشارع الأنيقة، مجموعة من القطع كالبنطلون أو الحقيبة أو الكعب بألوان مشرقة، فمثلا تنسق فيكتوريا التيشرت الأبيض مع سترة بلايزر وكعوب ملونة لإطلالة نهارية أو ليلية، أو ترتديه مع بنطال جينز داكن، وزوج من النظارات الشمسية الضخمة للحصول على مظهر أنيق ومريح.